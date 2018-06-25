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"Шахтер" вывел из обращения 33-й номер Срны

Генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин прокомментировал уход капитана команды Дарио Срны.

"Срна – это эпоха, это легенда, это икона "Шахтера". Его любят миллионы болельщиков, его уважают соперники. Он всегда был лидером "Шахтера", и его вклад в развитие клуба достоин самых лучших слов и самых громких аплодисментов. Но жизнь продолжается, и нам нужно двигаться вперед.

В знак огромного уважения перед его заслугами, впервые в истории клуба мы приняли решение вывести из обращения 33-й номер. Это номер Дарио Срны, теперь – навсегда.

Мы обязательно организуем для Дарио матч, в котором он еще раз выйдет на поле в футболке "Шахтера". Мы не говорим Дарио прощай, мы говорим ему до свидания.

Уверен, он вернется в "Шахтер" и принесет еще много пользы нашему клубу. Спасибо, Дарио! Браво, капитан!", - цитирует Палкина пресс-служба "Шахтера".
Теги: Срна Шахтер Палкин
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