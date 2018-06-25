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Calciomercato: Хавьер Пасторе завтра пройдет медобследование для перехода в "Рому"

Полузащитник "ПСЖ" Хавьер Пасторе близок к переходу в "Рому", утверждает Calciomercato.

Во вторник 29-летний аргентинец пройдет медосмотр в римском клубе.

В минувшем сезоне Пасторе 39 матчей во всех турнирах и забил 5 голов.
Теги: Пасторе Рома
Сегодня, 10:43
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№1 Написал: Женёка Дзержинск (Сегодня, 10:59) #
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Болеет за:
«Спартак»
29-летний аргентинец

Сука, столько времени потерял!!!!! Был же одним из самых талантливых в своё время, по кой х*й поперся в ПСЖ?!
Регистрация: 6.05.2009 [жалоба]
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