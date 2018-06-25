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"Челси" готов отдать Морату в "Боруссию" Дортмунд в обмен на Пулишича
"Челси" надеется использовать интерес дортмундской "Боруссии" к нападающему Альваро Морате в своих целях.
Лондонцы готовы отпустить Морату в обмен на полузащитника немецкого клуба Кристиана Пулишича, утверждает Daily Mail.
Ранее сообщалось, что в услугах 19-летнего Пулишича заинтересован "Манчестер Юнайтед". Манкунианцы были готовы включить в сделку нападающего Антони Марсьяля. Стоимость 19-летнего Пулишича оценивается в 40 миллионов фунтов.
В минувшем сезоне Кристиан провел 32 матча в чемпионате Германии, забил 4 гола и отдал 5 результативных передач.
Лондонцы готовы отпустить Морату в обмен на полузащитника немецкого клуба Кристиана Пулишича, утверждает Daily Mail.
Ранее сообщалось, что в услугах 19-летнего Пулишича заинтересован "Манчестер Юнайтед". Манкунианцы были готовы включить в сделку нападающего Антони Марсьяля. Стоимость 19-летнего Пулишича оценивается в 40 миллионов фунтов.
В минувшем сезоне Кристиан провел 32 матча в чемпионате Германии, забил 4 гола и отдал 5 результативных передач.
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