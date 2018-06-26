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Источник: о переходе Буффона в ПСЖ будет объявлено завтра

Голкипер Джанлуиджи Буффон договорился об условиях контракта с французским ПСЖ, сообщает RMC Sport.

Предполагается, что официально о переходе 40-летнего вратаря может быть объявлено уже завтра, 27 июня. Соглашение с Буффоном будет рассчитано на два года.

Переход должен быть оформлен сразу же после завершения текущего периода финансового «фэйр-плей».
Теги: Буффон ПСЖ
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