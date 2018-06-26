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Сборная России сыграет с Испанией в 1/8 финала ЧМ-2018 (94)
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Вчера, 22:56
Сборная Испании спаслась от поражения в матче с Марокко (16)
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Хуан Антонио Пицци: у России хорошие шансы с Испанией (5)
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Вчера, 21:09
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Фернандо Муслера: Есть ли у меня предпочтения по сопернику в 1/8 финала? Нет, абсолютно никаких
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Лукас Торейра: мы немного поменяли стратегию и улучшили то, чего не хватало в предыдущих матчах
Лукас Торейра: мы немного поменяли стратегию и улучшили то, чего не хватало в предыдущих матчах
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Вчера, 20:31
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Харис Сеферович после ЧМ может перейти в "Галатасарай"
Нападающий "Бенфики" Харис Сеферович может перебраться в Турцию.
Как сообщает A Bola, "Галатасарай" начал переговоры с лиссабонским клубом по трансферу игрока. Интерес к нему также проявляют клубы из Англии, Германии и Италии.
По данным источника, сам Сеферович намерен обсуждать свое будущее только после чемпионата мира, где он выступает в составе сборной Швейцарии.
Как сообщает A Bola, "Галатасарай" начал переговоры с лиссабонским клубом по трансферу игрока. Интерес к нему также проявляют клубы из Англии, Германии и Италии.
По данным источника, сам Сеферович намерен обсуждать свое будущее только после чемпионата мира, где он выступает в составе сборной Швейцарии.
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