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Харис Сеферович после ЧМ может перейти в "Галатасарай"

Нападающий "Бенфики" Харис Сеферович может перебраться в Турцию.

Как сообщает A Bola, "Галатасарай" начал переговоры с лиссабонским клубом по трансферу игрока. Интерес к нему также проявляют клубы из Англии, Германии и Италии.

По данным источника, сам Сеферович намерен обсуждать свое будущее только после чемпионата мира, где он выступает в составе сборной Швейцарии.
Теги: Галатасарай Бенфика
Сегодня, 12:04
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