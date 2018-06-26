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15:35
Комитет культуры Волгоградской области: мошка будет еще одним плюсом для туристической привлекательности (2)
Комитет культуры Волгоградской области: мошка будет еще одним плюсом для туристической привлекательности (2)
15:06
Номер 1 рейтинга животных-оракулов кот Ахилл предсказал победу сборной Нигерии над Аргентиной (2)
Номер 1 рейтинга животных-оракулов кот Ахилл предсказал победу сборной Нигерии над Аргентиной (2)
12:11
Сергей Прядкин: сейчас футбол у нас на пике популярности. Главное - не упустить этот момент! (11)
Сергей Прядкин: сейчас футбол у нас на пике популярности. Главное - не упустить этот момент! (11)
11:52
Синиша Михайлович может стать рекордсменом по минимальному сроку нахождения на тренерском посту (1)
Синиша Михайлович может стать рекордсменом по минимальному сроку нахождения на тренерском посту (1)
11:19
"Ювентус" предложил за Головина 19 млн евро и 10% от суммы перепродажи - ЦСКА просит 30 млн (26)
"Ювентус" предложил за Головина 19 млн евро и 10% от суммы перепродажи - ЦСКА просит 30 млн (26)
08:15
Карлуш Кейруш : удар локтем - это красная карточка. В правилах не написано, что Месси или Роналду могут так играть (4)
Карлуш Кейруш : удар локтем - это красная карточка. В правилах не написано, что Месси или Роналду могут так играть (4)
Вчера, 23:28
Матч Иран - Португалия в Саранске прошел при аншлаге (1)
Матч Иран - Португалия в Саранске прошел при аншлаге (1)
Вчера, 23:13
Испания через безумие и видеоповторы пробивается на первое место в группе. Они - наши соперники в 1/8 (10)
Испания через безумие и видеоповторы пробивается на первое место в группе. Они - наши соперники в 1/8 (10)
Вчера, 23:13
Иско признан лучшим игроком матча Испания - Марокко (1)
Иско признан лучшим игроком матча Испания - Марокко (1)
Вчера, 23:11
Хорхе Сампаоли: завтра вы увидите лучшую Аргентину (4)
Хорхе Сампаоли: завтра вы увидите лучшую Аргентину (4)
Защитник "Майнца" Абду Диалло сегодня перейдет в "Боруссию" Д
По информации Le Figaro, защитник "Майнца" Абду Диалло сегодня станет игроком дортмундской "Боруссии".
Контракт с 22-летним оборонцем будет заключен на 5 лет. Сумма трансфера составит 28 млн евро.
В минувшем сезоне футболист провел 27 матчей в Бундеслиге, забил 2 гола и сделал 1 результативную передачу.
Контракт с 22-летним оборонцем будет заключен на 5 лет. Сумма трансфера составит 28 млн евро.
В минувшем сезоне футболист провел 27 матчей в Бундеслиге, забил 2 гола и сделал 1 результативную передачу.
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