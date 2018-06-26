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Защитник "Майнца" Абду Диалло сегодня перейдет в "Боруссию" Д

По информации Le Figaro, защитник "Майнца" Абду Диалло сегодня станет игроком дортмундской "Боруссии".

Контракт с 22-летним оборонцем будет заключен на 5 лет. Сумма трансфера составит 28 млн евро.

В минувшем сезоне футболист провел 27 матчей в Бундеслиге, забил 2 гола и сделал 1 результативную передачу.
Теги: Боруссия Д Майнц
Сегодня, 15:16
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