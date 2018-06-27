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"Вольфсбург" приобрел третьего бомбардира голландской лиги Ваутера Вегорста за 10,5 млн евро

Нападающий АЗ Ваутер Вегорст перешел в "Вольфсбург", сообщается на официальном сайте клуба

25-летний футболист подписал с клубом контракт на 4 года. Сумма трансфера – 10,5 миллиона евро.

В прошедшем сезоне Вегорст стал третьим бомбардиром чемпионата Голландии, забив 18 голов.
Теги: Вольфсбург
Сегодня, 08:41
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№1 Написал: Коля Тарасов (Сегодня, 08:44) #
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народ, недавно нашел уникальный способ как быстро накачать пресс (и другие мышцы) без физических усилий, диет и прочей лабуды. После двух недель использования миостимулятора убрал пивное пузу и начали проступать кубики, подкачал бицепс и ноги, а жена убрала в талии пару сантиметров и сделала красивый живот. Дa и прикoл что нe надo ничeгo дeлать прocтo надeл и включил, этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя, да и стоит копейки. Вот здесь я о нем и вычитал--- https://clk.su/ePjSP
Регистрация: 27.06.2018 [жалоба]
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