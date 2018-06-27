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Sky Sports: сделка по продаже "Милана" сорвалась

Нынешние владельцы "Милана" пересмотрели свое решение продать клуб бизнесменам из США.

Сделка была оставлена в заключительном раунде переговоров, когда уже были оговорены все детали, сообщает Sky Sports.

По данным источника, компания Rocco Commisso собиралась приобрести "Милан" за 500 миллионов евро, а также оплатить долг в 380 миллионов перед Elliott Management.
Теги: Милан
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