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Дания – Франция: фотоотчет встречи
Дания – Франция: фотоотчет встречи
Жоао Канселу прибыл в Турин для прохождения медосмотра перед переходом в "Ювентуса"
Защитник "Валенсии" Жоау Канселу прилетел в Италию для завершения трансфера в "Ювентус".
Официальный твиттер туринского клуба подтвердил, что 24-летний португалец прибыл на медобследование в медицинский центр "Юве".
"Ювентус" заплатит за Канселу 38 миллионов евро. Сам игрок подпишет с чемпионами Италии 5-летний контракт с зарплатой 3 миллиона евро в год.
Официальный твиттер туринского клуба подтвердил, что 24-летний португалец прибыл на медобследование в медицинский центр "Юве".
"Ювентус" заплатит за Канселу 38 миллионов евро. Сам игрок подпишет с чемпионами Италии 5-летний контракт с зарплатой 3 миллиона евро в год.
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