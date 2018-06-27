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Жоао Канселу прибыл в Турин для прохождения медосмотра перед переходом в "Ювентуса"

Защитник "Валенсии" Жоау Канселу прилетел в Италию для завершения трансфера в "Ювентус".

Официальный твиттер туринского клуба подтвердил, что 24-летний португалец прибыл на медобследование в медицинский центр "Юве".

"Ювентус" заплатит за Канселу 38 миллионов евро. Сам игрок подпишет с чемпионами Италии 5-летний контракт с зарплатой 3 миллиона евро в год.
Теги: Канселу Ювентус
Сегодня, 13:01
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№1 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 13:02) #
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Болеет за:
«Спартак»
а чО, не Головин ?(С)


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Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015 [жалоба]
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