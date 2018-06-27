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"Валенсия" купит защитника "Лиона" Диакаби за €15 млн

Испанская "Валенсия" договорилась с французским "Лионом" о трансфере защитника Муктара Диакаби.

Сумма трансфера составит 15 млн евро, сообщает Football Espana. Для перехода сторонам осталось поставить подписи в договоре.

21-летний Диакаби в прошлом сезоне провел 20 матчей за основную команду "Лиона" и забил 2 гола.
Теги: Лион Валенсия
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