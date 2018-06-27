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Ирвинг Лосано и Габи Жезус главные трансферные цели "Барселоны" этим летом

По данным As, приоритетными трансферными целями "Барселоны" этим летом являются форвард "Манчестер Сити" и сборной Бразилии Габриэл Жезус и вингер "ПСВ" и сборной Мексики Ирвинг Лосано.

Однако сообщается, что "Сити" категорически отказывается даже обсуждать трансфер Жезуса, видя в нем будущего лидера и мировую звезду.
Теги: Барселона Манчестер Сити ПСВ Жезус
Сегодня, 14:09
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