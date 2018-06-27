Жоао Канселу продолжит карьеру в "Ювентусе"

Защитник "Валенсии" Жоао Канселу стал игроком "Ювентуса", сообщает официальный сайт итальянского клуба.24-летний португальский футболист подписал соглашение с туринцами, рассчитанное до 30 июня 2023 года. Сумма трансфера составила 40,4 млн евро.