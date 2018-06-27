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Гарри Линекер: футбол это простая игра, но Германия теперь не всегда побеждает! VAR отправляет их домой (3)
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Шведы сняли новый «скальп»: скандинавы и мексиканцы отправили домой действующего чемпиона мира (4)
Шведы сняли новый «скальп»: скандинавы и мексиканцы отправили домой действующего чемпиона мира (4)
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Рохо: Месси сказал нам в перерыве, что мы либо умрем поодиночке, либо выживем всей командой! (11)
Рохо: Месси сказал нам в перерыве, что мы либо умрем поодиночке, либо выживем всей командой! (11)
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Экс-хавбек сборной Украины Призетко: истинный уровень сборной России все увидели с Уругваем (36)
Экс-хавбек сборной Украины Призетко: истинный уровень сборной России все увидели с Уругваем (36)
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Хосе Пекерман: Профессия тренера полна спорных моментов - иногда тебя считают ангелом, а иногда чертом
Хосе Пекерман: Профессия тренера полна спорных моментов - иногда тебя считают ангелом, а иногда чертом
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Владимир Стогниенко прокомментирует матч сборных России и Испании на телеканале "Россия 1" (8)
Владимир Стогниенко прокомментирует матч сборных России и Испании на телеканале "Россия 1" (8)
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Геннадий Орлов: все эти "футбольные" шоу на Первом канале просто позор! Ребята остановитесь! (53)
Геннадий Орлов: все эти "футбольные" шоу на Первом канале просто позор! Ребята остановитесь! (53)
Жоао Канселу продолжит карьеру в "Ювентусе"
Защитник "Валенсии" Жоао Канселу стал игроком "Ювентуса", сообщает официальный сайт итальянского клуба.
24-летний португальский футболист подписал соглашение с туринцами, рассчитанное до 30 июня 2023 года. Сумма трансфера составила 40,4 млн евро.
24-летний португальский футболист подписал соглашение с туринцами, рассчитанное до 30 июня 2023 года. Сумма трансфера составила 40,4 млн евро.
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