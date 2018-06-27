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Жоао Канселу продолжит карьеру в "Ювентусе"

Защитник "Валенсии" Жоао Канселу стал игроком "Ювентуса", сообщает официальный сайт итальянского клуба.

24-летний португальский футболист подписал соглашение с туринцами, рассчитанное до 30 июня 2023 года. Сумма трансфера составила 40,4 млн евро.
Теги: Валенсия Ювентус Трансферы
Сегодня, 20:27
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(1)
№3 Написал: Frankenstein (Сегодня, 22:09) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Качественных игроков Юве без всякой шумихи берет,а агенты могут и дальше набивать цену и пиарить пустышек
Регистрация: 3.08.2016 [жалоба]
№2 Написал: kent71 Рим (Сегодня, 21:09) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Это по ходу зашифрованный Головин


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Лучше ничего не сказать,чем сказать ничего !!!
Регистрация: 17.07.2015 [жалоба]
№1 Написал: KOZbIPb город Белых Ночей (Сегодня, 20:54) #
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
40 лямов, а за Головина 5ку накинуть зажлобили
Регистрация: 22.08.2007 [жалоба]
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