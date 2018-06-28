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Капитан "Атлетико" Габи Фернандес продолжит карьеру в Катаре

Капитан "Атлетико" Габи Фернандес перейдет в катарский "Аль-Садд", сообщает Cadena SER.

35-летний испанец перейдет в клуб "Аль-Садд", за который выступает его соотечественник, бывший игрок "Барселоны" Хави Эрнандес.

Габи, являющийся воспитанником "Атлетико", подпишет со своим новым клубом контракт на 3 года.

В первой команде "матрасников" полузащитник дебютировал в 2004 году. В общей сложности он провел за "Атлетико" 417 матчей, выиграл вместе с ним чемпионат Испании, Кубок и Суперкубок страны, а также дважды – Лигу Европы.
Теги: Габи Атлетико
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