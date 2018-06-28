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"Аякс" договорился с "Саутгемптоном" о трансфере Тадича за 11,4 млн евро

Сербский форвард "Саутгемтона" Душан Тадич перейдет в "Аякс" после ЧМ-2018.

Сумма трансфера составит 11,4 млн евро. Тадич подпишет контракт с "Аяксом" до 30 июня 2022 года.

Официальный твиттер "Аякса"
Теги: Аякс Саутгемптон
Сегодня, 09:25
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