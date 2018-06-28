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"Спортинг" уволил Михайловича спустя неделю после назначения и выплатит ему 300 тысяч евро

"Спортинг" объявил об отставке Синиши Михайловича с поста главного тренера.

49-летний специалист возглавил команду чуть более недели назад, однако новое руководство решило расторгнуть с ним договор, так как приглашением серба в Лиссабон занимался бывший президент клуба Бруну де Карвалью, уже покинувший "Спортинг".

По словам нового президента Соузы Синтры, Михайлович не входит в планы клуба на следующий сезон. Ему будет выплачена неустойка в размере 300 тысяч евро.

Официальный сайт "Спортинга"
Теги: Спортинг Михайлович
Сегодня, 09:39
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№1 Написал: 91800bsp Ставрополье (Сегодня, 09:56) #
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300 000 евро за неделю? Хорошая зарплатка))))))


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Не болею за конкретный клуб. Переживаю за весь российский футбол!
Регистрация: 8.08.2012 [жалоба]
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