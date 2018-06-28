"Спортинг" уволил Михайловича спустя неделю после назначения и выплатит ему 300 тысяч евро

"Спортинг" объявил об отставке Синиши Михайловича с поста главного тренера.49-летний специалист возглавил команду чуть более недели назад, однако новое руководство решило расторгнуть с ним договор, так как приглашением серба в Лиссабон занимался бывший президент клуба Бруну де Карвалью, уже покинувший "Спортинг".По словам нового президента Соузы Синтры, Михайлович не входит в планы клуба на следующий сезон. Ему будет выплачена неустойка в размере 300 тысяч евро.