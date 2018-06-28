"Ювентус" продлит контракт с Хуаном Куадрадо

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Полузащитник "Ювентуса" Хуан Куадрадо продлит контракт с клубом.

Как сообщает официальный сайт итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцио, колумбийский вингер подпишет договор с туринцами до 2021 или 2022 года.
Теги: Куадрадо Ювентус
Сегодня, 11:25
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№2 Написал: Юра Камароков (Сегодня, 13:35) #
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народ, недавно нашел уникальный способ как быстро накачать пресс (и другие мышцы) без физических усилий, диет и прочей лабуды. После двух недель использования миостимулятора убрал пивное пузу и начали проступать кубики, подкачал бицепс и ноги, а жена убрала в талии пару сантиметров и сделала красивый живот. Дa и прикoл что нe надo ничeгo дeлать прocтo надeл и включил, этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя, да и стоит копейки. Вот здесь я о нем и вычитал--- https://clk.su/ePjSP
Регистрация: 28.06.2018 [жалоба]
№1 Написал: safonas (Сегодня, 12:47) #
  • -2
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зачем, под это место Головин же!


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мой клуб слишком известен чтобы его называть
Регистрация: 2.12.2015 [жалоба]
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