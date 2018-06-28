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Источник: отступные за Роналду снижены с 1 млрд, до 120 млн, но не для "ПСЖ"
As сообщает о достижении договоренности "Реала" с Криштиану Роналду о снижении суммы отступных за него.
Как отмечается, клуб согласился снизить стоимость за португальца с 1 миллиарда евро сразу до 120 миллионов. Данный шаг обусловлен желанием мадридцев ускорить трансфер португальца. При этом стоимость в 120 миллионов не распространяется на "ПСЖ". Французский клуб при желании заполучить форварда должен будет заплатить 1 млрд евро.
В конце минувшего сезона появилась информация о желании Роналду покинуть "Реал". Футболиста не устраивает нынешний размер зарплаты. В свою очередь "Реал" стремится подписать нападающего "ПСЖ" Неймара.
Как отмечается, клуб согласился снизить стоимость за португальца с 1 миллиарда евро сразу до 120 миллионов. Данный шаг обусловлен желанием мадридцев ускорить трансфер португальца. При этом стоимость в 120 миллионов не распространяется на "ПСЖ". Французский клуб при желании заполучить форварда должен будет заплатить 1 млрд евро.
В конце минувшего сезона появилась информация о желании Роналду покинуть "Реал". Футболиста не устраивает нынешний размер зарплаты. В свою очередь "Реал" стремится подписать нападающего "ПСЖ" Неймара.
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