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Источник: отступные за Роналду снижены с 1 млрд, до 120 млн, но не для "ПСЖ"

As сообщает о достижении договоренности "Реала" с Криштиану Роналду о снижении суммы отступных за него.

Как отмечается, клуб согласился снизить стоимость за португальца с 1 миллиарда евро сразу до 120 миллионов. Данный шаг обусловлен желанием мадридцев ускорить трансфер португальца. При этом стоимость в 120 миллионов не распространяется на "ПСЖ". Французский клуб при желании заполучить форварда должен будет заплатить 1 млрд евро.

В конце минувшего сезона появилась информация о желании Роналду покинуть "Реал". Футболиста не устраивает нынешний размер зарплаты. В свою очередь "Реал" стремится подписать нападающего "ПСЖ" Неймара.
Теги: Реал Роналду ПСЖ Неймар
Сегодня, 15:49
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№1 Написал: Победоносный Зенит Санкт-Петербург (Сегодня, 17:05) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
А что теперь мешает перейти ему в условный Андерлехт за 120, а затем к примеру за 150 в ПСЖ.


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Я видел как унижают спартак 0-5,0-7 и т.д.
Регистрация: 17.09.2017 [жалоба]
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