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Джек Уилшер ведет переговоры с "Фенербахче"

Полузащитник Джек Уилшир может продолжить карьеру в Турции.

Как сообщает The Sun, 26-летним игроком интересуется "Фенербахче". Футболист уже прилетел в Турцию и ведет там переговоры по контракту.

Уилшир 17 лет провел в системе "Арсенала" и покинул клуб этим летом свободным агентом.
Теги: Фенербахче Уилшер
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