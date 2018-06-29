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Бывший полузащитник "Ростова" Мусса Думбия перешел в "Реймс"

Бывший полузащитник "Ростова" Мусса Думбия подписал контракт с "Реймсом", сообщает пресс-служба французской команды.

Соглашение рассчитано на четыре года.

Напомним, у 23-летнего игрока сборной Мали по окончании сезона-2017/18 истек срок контракта с "Ростовом".
Теги: Ростов
Сегодня, 11:19
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