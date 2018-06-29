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"Челси" отказался продать Виллиана в "Барселону"

"Барселона" предприняла попытку приобрести вингера "Челси" Виллиана, утверждает Daily Mail.

По данным источника, каталонский клуб предложил 50 миллионов фунтов за бразильца, который в настоящее время выступает на ЧМ-2018.

"Челси" ответил отказом на предложение и не намерен рассматривать варианты с продажей Виллиана, который имеет контракт с клубом до 2020 года.
Теги: Челси Барселона Виллиан
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