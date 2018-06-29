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Лучший бомбардир "Сассуоло" Маттео Политано проходит медосмотр в "Интере"
Хавбек "Сассуоло" в ближайшее время подпишет контракт с "Интером", сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.
Полузащитник уже прибыл в Милан на медосмотр. О сумме трансфера не сообщается.
В минувшем сезоне Политано стал лучшим бомбардиром и наиболее результативным ассистентом "Сассуоло". Он набрал 15 (10+5) очков по системе "гол+пас" в серии А.
Полузащитник уже прибыл в Милан на медосмотр. О сумме трансфера не сообщается.
В минувшем сезоне Политано стал лучшим бомбардиром и наиболее результативным ассистентом "Сассуоло". Он набрал 15 (10+5) очков по системе "гол+пас" в серии А.
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