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Лучший бомбардир "Сассуоло" Маттео Политано проходит медосмотр в "Интере"

Хавбек "Сассуоло" в ближайшее время подпишет контракт с "Интером", сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.

Полузащитник уже прибыл в Милан на медосмотр. О сумме трансфера не сообщается.

В минувшем сезоне Политано стал лучшим бомбардиром и наиболее результативным ассистентом "Сассуоло". Он набрал 15 (10+5) очков по системе "гол+пас" в серии А.



Теги: Интер Сассуоло
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