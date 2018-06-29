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"Штутгарт" приобрел Гонсало Кастро у "Боруссии" Дортмунд

Полузащитник Гонсало Кастро перешел из дортмундской "Боруссии" в "Штутгарт".

31-летний хавбек заключил со своим новым клубом контракт, рассчитанный на ближайшие три сезона. Сумма трансфера не разглашается.

"Штутгарт" – команда, в которой очень интересно сочетаются опытные и признанные профессионалы и амбициозная и талантливая молодежь. С нетерпением жду, что стану ее частью", – цитирует футболиста официальный сайт "Штутгарта"
Теги: Боруссия Д Штутгарт
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