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14:45
"Ты просто космос, Стас!": в Екатеринбурге появились билборды в честь победы сборной России (3)
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13:27
Мохамед Салах продлил контракт с "Ливерпулем" - теперь он самый высокооплачиваемы игрок клуба (2)
Мохамед Салах продлил контракт с "Ливерпулем" - теперь он самый высокооплачиваемы игрок клуба (2)
13:06
Поселок Краснодарского края Джубгу "переименовали" в Дзюбгу после победы России в матче ЧМ (4)
Поселок Краснодарского края Джубгу "переименовали" в Дзюбгу после победы России в матче ЧМ (4)
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10:00
Антуан Гризманн: Уругвай сыграет как "Атлетико" - они будут тянуть время, падать и давить на рефери (4)
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Артем Дзюба в матче с Испанией за 66 минут выиграл 13 верховых единоборств - это лучший результат турнира (7)
Артем Дзюба в матче с Испанией за 66 минут выиграл 13 верховых единоборств - это лучший результат турнира (7)
Вчера, 23:48
Сборная Хорватии в серии пенальти обыграла Данию и вышла на Россию в четвертьфинал (27)
Сборная Хорватии в серии пенальти обыграла Данию и вышла на Россию в четвертьфинал (27)
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Андрей Канчельскис: если бы в сборной не было Акинфеева, мы, может быть, и не дошли бы никогда до такого результата (22)
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Вчера, 22:09
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Андрес Иньеста: это была моя последняя игра за сборную Испании (3)
Вчера, 21:43
Коке: этот результат не совсем честный (14)
Коке: этот результат не совсем честный (14)
"ПСВ" потребует у "Барселоны за Ирвинга Лосано не менее 40 млн евро
Голландский "ПСВ" сообщил руководству "Барселоны", что будет рассматривать предложения по своему форварду Ирвингу Лосано начиная от 40 млн евро.
Контракт Лосано с ПСВ рассчитан до 2023 года. Лосано перешел в ПСВ из "Пачуки" прошлым летом за 8 млн.
Goal.com
Контракт Лосано с ПСВ рассчитан до 2023 года. Лосано перешел в ПСВ из "Пачуки" прошлым летом за 8 млн.
Goal.com
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