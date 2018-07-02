"ПСВ" потребует у "Барселоны за Ирвинга Лосано не менее 40 млн евро

Голландский "ПСВ" сообщил руководству "Барселоны", что будет рассматривать предложения по своему форварду Ирвингу Лосано начиная от 40 млн евро.Контракт Лосано с ПСВ рассчитан до 2023 года. Лосано перешел в ПСВ из "Пачуки" прошлым летом за 8 млн.