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"ПСВ" потребует у "Барселоны за Ирвинга Лосано не менее 40 млн евро

Голландский "ПСВ" сообщил руководству "Барселоны", что будет рассматривать предложения по своему форварду Ирвингу Лосано начиная от 40 млн евро.

Контракт Лосано с ПСВ рассчитан до 2023 года. Лосано перешел в ПСВ из "Пачуки" прошлым летом за 8 млн.

Goal.com
Теги: ПСВ Барселона
Сегодня, 12:36
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