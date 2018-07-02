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Квадво Асамоа перешел из "Ювентуса" в "Интер"

Полузащитник "Ювентуса" Квадво Асамоа стал игроком "Интера", сообщает официальный сайт клуба.

"Нерадзурри" официально объявили о контракте с 29-летним ганцем. Соглашение рассчитано до окончания сезона-2020/21.

Асамоа покинул туринскую команду как свободный агент. Он ушел, несмотря на выдвинутое "Ювентусом" предложение о продлении контракта.
Теги: Ювентус Интер
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