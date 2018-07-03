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Marca: "Ювентус" предлагает Роналду зарплату в 30 млн евро в год

"Ювентус" всерьез нацелился на приобретение нападающего "Реала" Криштиану Роналду.

Как утверждает испанский источник, туринский клуб готов заплатить за португальца 120 млн евро, а самому игроку предложить контракт на 30 миллионов евро в год до 2022 года.

Представители игрока уже обратились к руководству "Реала" с просьбой рассмотреть вариант трансфера.

Marca
Теги: Роналду Ювентус Реал
Сегодня, 10:58
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№1 Написал: Daniel Amokachi (Сегодня, 11:16) #
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С Роналду Реал повеселее будет. Пусть остаётся. С Неймаром такого не будет ажиотажа.
Регистрация: 16.03.2009 [жалоба]
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