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Защитник "ПСЖ" Юри Берчиче перешел в "Атлетик"

Пресс-служба "ПСЖ" объявила, что защитник Юри Берчиче покидает команду.

28-летний испанец продолжит карьеру в "Атлетике". Он подписал контракт до 2022 года.

За прошедший сезон он провел 32 матча, забил 2 гола и сделал 5 голевых передач.
Теги: ПСЖ Атлетик
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