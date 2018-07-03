A Россия Уругвай Египет Саудовская Аравия
B Иран Португалия Испания Марокко
C Франция Дания Австралия Перу
D Хорватия Аргентина Исландия Нигерия
E Сербия Бразилия Швейцария Коста-Рика
F Мексика Швеция Южная Корея Германия
G Бельгия Панама Тунис Англия
H Польша Сенегал Колумбия Япония

Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Новости партнеров

Источник: Трансфер Рияда Мареза в "Манчестер Сити" будет оформлен в ближайшие дни

Полузащитник "Лестера" Рияд Марез перейдет в "Манчестер Сити", сообщает Sky Sports.

"Горожане" заплатят за 27-летнего алжирца примерно 60 миллионов фунтов.

На этой неделе Марез пройдет медосмотр перед оформлением трансфера.


Теги: Лестер Манчестер Сити Марез
Сегодня, 15:21
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.