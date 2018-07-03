Уэйн Руни продолжит карьеру в MLS

Вратарь "Сток Сити" Ли Грант вернется в АПЛ, сообщает ВВС. Футболист продолжит карьеру в "Манчестер Юнайтед".Трансфер 35-летнего Гранта обойдется "МЮ" в 1,5 миллиона фунтов.