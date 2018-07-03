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Уэйн Руни продолжит карьеру в MLS

Вратарь "Сток Сити" Ли Грант вернется в АПЛ, сообщает ВВС. Футболист продолжит карьеру в "Манчестер Юнайтед".

Трансфер 35-летнего Гранта обойдется "МЮ" в 1,5 миллиона фунтов.
Теги: Манчестер Юнайтед
Сегодня, 16:07
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№4 Написал: ctdthysqjktym Екатеринбург (Сегодня, 17:42) #
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online

Новость от Уткина?
Регистрация: 30.08.2008 [жалоба]
№3 Написал: safonas (Сегодня, 16:34) #
  • -1
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млять, что???


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мой клуб слишком известен чтобы его называть
Регистрация: 2.12.2015 [жалоба]
№2 Написал: afelayz Россия, Красноярск (Сегодня, 16:32) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
Новости неделя!
Регистрация: 8.08.2016 [жалоба]
№1 Написал: ljubljana Over here (Сегодня, 16:16) #
  • +3
  •  (3)

УЭЙН РУНИ ПРОДОЛЖИТ КАРЬЕРУ В MLS
Вратарь "Сток Сити" Ли Грант вернется в АПЛ
бл*ть, вы даже копировать не умеете
Регистрация: 1.02.2016 [жалоба]
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