Полузащитник "Бетиса" Фабиан Руис в ближайшее время перейдет в "Наполи"

Полузащитник "Бетиса" Фабиан Руис в ближайшее время сменит команду.22-летнего испанца приобретет "Наполи". Руис уже прибыл в Италию, для прохождения медобследования.