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Полузащитник "Бетиса" Фабиан Руис в ближайшее время перейдет в "Наполи"

Полузащитник "Бетиса" Фабиан Руис в ближайшее время сменит команду.

22-летнего испанца приобретет "Наполи". Руис уже прибыл в Италию, для прохождения медобследования.

Calcio Napoli 24
Теги: Бетис Наполи
Сегодня, 18:24
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