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"Манчестер Юнайтед" приобрел 35-летнего вратаря "Сток Сити" Ли Гранта

"Манчестер Юнайтед" на официальном сайте объявил о переходе 35-летнего голкипера "Сток Сити" Ли Гранта.

Контракт с футболистом подписан на два года. Сумма трансфера составит 1,5 миллиона фунтов.
Теги: Манчестер Юнайтед Сток Сити
Сегодня, 09:48
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