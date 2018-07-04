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"Вест Хэм" предложил "Спортингу" 20 миллионов фунтов за Бруну Фернандеша

"Вест Хэм" сделал предложение лиссабонскому "Спортингу" по трансферу полузащитника Бруну Фернандеша, сообщает Sky Sports

"Молотобойцы" предложили за игрока сборной Португалии 20 миллионов фунтов, лиссабонская сторона рассчитывает выручить с продажи не менее 25 миллионов.

Напомним, что в минувшем сезоне 23-летний футболист провел в чемпионате Португалии 33 матча и забил 11 голов.
Теги: Вест Хэм Спортинг
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