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"Торино" приобрел защитника "Дженоа" Армандо Иццо

Состав "Торино" пополнил защитник "Дженоа" Армандо Иццо.

26-летний итальянец подписал контракт со своим новым клубом до лета 2023 года, сообщает официальный сайт "Торино".

Сумма трансфера составит 8 млн евро.
Теги: Торино Дженоа
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