Павел Погребняк: в "Штутгарте" тренер сам предлагал выпить пива после тренировки

Бывший нападающий "Тосно" Павел Погребняк представил себя в роли главного тренера сборной России и рассказал, что бы он изменил в подготовке команды."Стань я тренером сборной, разрешил бы игрокам выпивать бокал пива или вина за день до игры или после тяжелой тренировки, как это было у нас в "Штутгарте".Проблем вообще не было. Тренер сам собирал нас в ложе: бокальчик пива, кто хочет – вина, чипсы, попкорн. Я сам обалдел. Для меня это такая неожиданность была.Я у партнеров спрашиваю: "Как вы вообще после этого играть будете?" Ничего. Вышли отбегали, обыграли кого-то там. Я один забил, один пенальти заработал", – сказал Погребняк.