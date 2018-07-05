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Павел Погребняк: в "Штутгарте" тренер сам предлагал выпить пива после тренировки

Бывший нападающий "Тосно" Павел Погребняк представил себя в роли главного тренера сборной России и рассказал, что бы он изменил в подготовке команды.

"Стань я тренером сборной, разрешил бы игрокам выпивать бокал пива или вина за день до игры или после тяжелой тренировки, как это было у нас в "Штутгарте".

Проблем вообще не было. Тренер сам собирал нас в ложе: бокальчик пива, кто хочет – вина, чипсы, попкорн. Я сам обалдел. Для меня это такая неожиданность была.

Я у партнеров спрашиваю: "Как вы вообще после этого играть будете?" Ничего. Вышли отбегали, обыграли кого-то там. Я один забил, один пенальти заработал", – сказал Погребняк.

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Теги: Погребняк Сборная России Штутгарт
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