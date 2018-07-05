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Марио Балотелли отклонил предложение из Китая с зарплатой 30 млн евро в год

Нападающий "Ниццы" Марио Балотелли не намерен этим летом перебираться в чемпионат Китая.

По информации Football ItaliaИтальянец отклонил предложение одного из китайских клубов, который был готов платить ему 30 миллионов евро в год.

27-летний форвард ставит перед собой задачу закрепиться в составе сборной Италии.

Срок его действующего контракта с "Ниццей" технически истек, однако по условиям договора потенциальный новый клуб Марио все равно должен будет заплатить за него 10 миллионов евро.
Теги: Балотелли Ницца
Сегодня, 13:54
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№1 Написал: coban сегодня (Сегодня, 16:04) #
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Болеет за:
«Спартак»
Мужчина.
А чего Ницца не продлевает? Он их в одно лицо вроде и тащил.


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