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Марио Балотелли отклонил предложение из Китая с зарплатой 30 млн евро в год
Нападающий "Ниццы" Марио Балотелли не намерен этим летом перебираться в чемпионат Китая.
По информации Football ItaliaИтальянец отклонил предложение одного из китайских клубов, который был готов платить ему 30 миллионов евро в год.
27-летний форвард ставит перед собой задачу закрепиться в составе сборной Италии.
Срок его действующего контракта с "Ниццей" технически истек, однако по условиям договора потенциальный новый клуб Марио все равно должен будет заплатить за него 10 миллионов евро.
По информации Football ItaliaИтальянец отклонил предложение одного из китайских клубов, который был готов платить ему 30 миллионов евро в год.
27-летний форвард ставит перед собой задачу закрепиться в составе сборной Италии.
Срок его действующего контракта с "Ниццей" технически истек, однако по условиям договора потенциальный новый клуб Марио все равно должен будет заплатить за него 10 миллионов евро.
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