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"Реал" за 60 миллионов евро приобрел защитника "Реал Сосьедада"

Мадридский "Реал" приобрел защитника "Реал Сосьедада"Альваро Одриосолу.

По информации официального сайта клуба, контракт клуба с игроком рассчитан на шесть сезонов. Трансфер оценивается в €60 млн.
Теги: Реал Реал Сосьедад
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