"Реал" за 60 миллионов евро приобрел защитника "Реал Сосьедада"

Мадридский "Реал" приобрел защитника "Реал Сосьедада"Альваро Одриосолу.По информации официального сайта клуба, контракт клуба с игроком рассчитан на шесть сезонов. Трансфер оценивается в €60 млн.