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The Telegraph: Джек Уилшер согласовал контракт с "Вест Хэмом"

Полузащитник Джек Уилшир, у которого закончился контракт с "Арсеналом", близок к переходу в "Вест Хэм".

Как утверждает The Telegraph, 26-летний англичанин в четверг прошел медицинское обследование. В ближайшее время он поставит подпись под трехлетним контрактом.

В прошлом сезоне Уилшир сыграл в 40 матчах во всех турнирах, забил 2 гола и сделал 7 голевых передач.
Теги: Вест Хэм Уилшер
Сегодня, 11:16
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