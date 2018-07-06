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"Рома" может приобрести хавбека сборной Швеции Эмиля Форсберга

"Рома" рассматривает возможность приобретения полузащитника "РБ Лейпциг" и сборной Швеции Эмиля Форсберга, сообщает Sportitalia.

Главный тренер "Ромы" Эусебио Ди Франченко лично заинтересован в трансфере шведа, отлично проявившего себя на чемпионате мира.

Форсберг в прошлом сезоне провёл в чемпионате Германии 21 матч, забил два мяча и сделал две передачи.
Теги: Рома Форсберг
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