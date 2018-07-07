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Вилфрид Заха отказался продлевать контракт с "Кристал Пэлас"

По данным Sky Sports, атакующий полузащитник "Кристал Пэлас" Вилфрид Заха отказался продлевать контракт с клубом.

Утверждается, что лондонский клуб предложил лидеру команды новый контракт. По новому соглашению игрок получал бы 120 тыс. фунтов в неделю, однако 25-летний футболист отказался от столь щедрого предложения.

В данный момент за вингером наблюдают следующий клубы: "Эвертон", "Тоттенхэм" и "Боруссия Дортмунд".
Теги: Кристал Пэлас
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