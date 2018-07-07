A Россия Уругвай Египет Саудовская Аравия
B Иран Португалия Испания Марокко
C Франция Дания Австралия Перу
D Хорватия Аргентина Исландия Нигерия
E Сербия Бразилия Швейцария Коста-Рика
F Мексика Швеция Южная Корея Германия
G Бельгия Панама Тунис Англия
H Польша Сенегал Колумбия Япония


Новости партнеров

Мауро Сарате перешел в "Бока Хуниорс"

Нападающий "Уотфорда" Мауро Сарате продолжит карьеру в аргентинском клубе "Бока Хуниорс", сообщает официальный сайт английского клуба

31-летний аргентинский футболист перешёл в "Уотфорд" в 2017 году, однако так и не смог закрепиться в составе команды.

Во второй части минувшего сезона он на правах аренды выступал в аргентинском клубе "Велес Сарсфилд", за который забил восемь голов и отметился результативной передачей в 13 матчах национального чемпионата.
Теги: Сарате Бока Хуниорс Уотфорд
Сегодня, 14:53
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.