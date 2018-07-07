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Мэр Казани: сегодня, в спешном порядке нарисуем граффити Модрича, чтобы и Хорватия вылетела! (3)
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Ивица Крижанац: если бы Россия проиграла Испании, все бы писали, как дерьмово играла команда. Это был антифутбол (17)
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Тите: это самый тяжёлый момент за 30 лет карьеры. Мне больно говорить, но это был прекрасный матч (1)
Тите: это самый тяжёлый момент за 30 лет карьеры. Мне больно говорить, но это был прекрасный матч (1)
Португальский хавбек Пеле Гомеш перешел из "Риу Аве" в "Монако"
"Монако" приобрел полузащитника "Риу Аве" Пеле Гомеша, сообщает официальный сайт клуба.
26-летний хавбек заключил с монегасками долгосрочный контракт. Сумма трансфера составит 10 миллионов евро.
В прошлом сезоне Пеле принял участие в 31 матче чемпионата Португалии, забил 7 мячей (все – с пенальти) и был признан лучшим игроком сезона в составе своей команды.
26-летний хавбек заключил с монегасками долгосрочный контракт. Сумма трансфера составит 10 миллионов евро.
В прошлом сезоне Пеле принял участие в 31 матче чемпионата Португалии, забил 7 мячей (все – с пенальти) и был признан лучшим игроком сезона в составе своей команды.
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