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Португальский хавбек Пеле Гомеш перешел из "Риу Аве" в "Монако"

"Монако" приобрел полузащитника "Риу Аве" Пеле Гомеша, сообщает официальный сайт клуба.

26-летний хавбек заключил с монегасками долгосрочный контракт. Сумма трансфера составит 10 миллионов евро.

В прошлом сезоне Пеле принял участие в 31 матче чемпионата Португалии, забил 7 мячей (все – с пенальти) и был признан лучшим игроком сезона в составе своей команды.
Теги: Монако
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