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Деян Ловрен: в матче с Англией будем аутсайдерами
Защитник "Ливерпуля" и сборной Хорватии Деян Ловрен поделился ожиданиями от предстоящего полуфинала чемпионата мира против англичан, передаёт из Сочи корреспондент Rusfootball.info Антон Мозговой.
- Как мы себя чувствуем после двух серий пенальти? Думаю, что мы стали увереннее в себе. Мы понимаем, на что способны. С Англией будет тяжёлый матч. Это – один из фаворитов всего турнира. Но нам уже нечего терять, постараемся победить. Конечно, мы будем аутсайдерами. Но у нас был этот статус с самого начала турнира, когда фавориты вылетели.
Как будем бороться с Кейном? Он – один из лучших форвардов Премьер-лиги, вся похвала в его адрес абсолютно заслужена. Он уже три года играет на высоком уровне, забивая много голов. Но мне нравятся тяжёлые испытания, я с ним готов.
- Как мы себя чувствуем после двух серий пенальти? Думаю, что мы стали увереннее в себе. Мы понимаем, на что способны. С Англией будет тяжёлый матч. Это – один из фаворитов всего турнира. Но нам уже нечего терять, постараемся победить. Конечно, мы будем аутсайдерами. Но у нас был этот статус с самого начала турнира, когда фавориты вылетели.
Как будем бороться с Кейном? Он – один из лучших форвардов Премьер-лиги, вся похвала в его адрес абсолютно заслужена. Он уже три года играет на высоком уровне, забивая много голов. Но мне нравятся тяжёлые испытания, я с ним готов.
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