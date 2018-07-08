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Marca: Харри Кейн заменит Роналду в "Реале"

Мадридский "Реал" ведет работу по поиску замены форварду Криштиану Роналду, который близок к переходу в "Ювентус".

По информации Marca, приоритетны вариантом является трансфер форварда "Тоттенхэма" Харри Кейна.

Ранее президент "Шпор" Дэниэл Леви неоднократно заявлял, что не продаст Кейна ни за какие деньги.

В минувшем сезоне 24-летний англичанин провел за "Тоттенхэм" 48 матчей и забил 41 гол.
Теги: Кейн Роналду Реал
Вчера, 22:28
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(1)
№1 Написал: Филимонов Eбeня Российской Империи (Вчера, 22:30) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Кейн в Реале может заменить Бензему, но никак ни Роналду
Регистрация: 23.03.2018 [жалоба]
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