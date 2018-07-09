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"Саутгемптон" приобрел у менхенгладбахской "Боруссии" защитника сборной Дании

По информации Sky Sports, "Саутгемптон" согласовал с менхенгладбахской "Боруссией" трансфер защитника сборной Дании Янника Вестергора.

Сумма сделки составит 18 млн фунтов. Личные условия контракта еще предстоит обсудить, но с этим не должно быть никаких проблем.

Вестергор попал в состав сборной Дании на ЧМ-2018, однако на турнире так и не сыграл. В минувшем сезоне он забил 3 гола в 31 матче Бундеслиги.
Теги: Саутгемптон Боруссия М
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