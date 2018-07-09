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"Ливерпуль" хочет купить Домагоя Виду

"Ливерпуль" впечатлился уровнем игры защитника сборной Хорватии Домагоя Виды, и собирается купить игрока, сообщает The Mirror,

"Красные" предложили турецкому "Бешикташу" 12 миллионов фунтов стерлингов за Виду.
Теги: Ливерпуль Трансферы
Сегодня, 16:13
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(2)
№9 Написал: Илья Викрунов (Сегодня, 17:14) #
  • -1
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online

нарoд, недавнo нашел yникальный cпоcоб как быcтро накачать преcc [и другие мышцы] без физичесkих уcилий, диет и прочей лабyды. Пoсле двух недель использования миостиmулятора убрал пивное пyзу и начали прocтупать kубики, пoдkачал бицепc и нoги, а жена убрала в талии парy cантиmетров и cделала краcивый живoт. Дa и приkoл что нe надo ничeгo дeлать прocTo надeл и включил, этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocoб похyдеть и подkaчатьcя, да и cтoит kопейки! Вoт здеcь я o нем и вычитал--- https://nnna.ru/pres
Регистрация: 9.07.2018 [жалоба]
№8 Написал: Virgil Cane CSA (Сегодня, 17:06) #
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  •  (2)
online
Болеет за:
«Ливерпуль»
Не нужен. Нужны либо Мина, либо Магуайр.


--------------------
96 YNBF
Регистрация: 8.07.2008 [жалоба]
№7 Написал: Филимонов Eбeня Российской Империи (Сегодня, 16:55) #
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: ММВ
Вариант даже не на скамейку для Клоппа. Утка.

Вида не слабей играющего в Ливерпуле хорвата Ловрена
Регистрация: 23.03.2018 [жалоба]
№6 Написал: ММВ Романов-на-Мурмане (Сегодня, 16:52) #
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  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Вариант даже не на скамейку для Клоппа. Утка.
P.s. отдельный привет сепаратисту из донбасса: когда уже вас терорристов перевешают то?


--------------------
жену можно поменять, а любимый клуб и сборную - никогда
Регистрация: 28.10.2008 [жалоба]
№5 Написал: Shekel страна 404 (СССР, Украина, Новороссия, ДНР, Малороссия, ДНР) (Сегодня, 16:46) #
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И это в то самое время, когда Виду ненавидит вся прогрессивная российская общественность
Англичанка в очередной раз нacpaла в душу русским поцриётам
Регистрация: 10.10.2013 [жалоба]
№4 Написал: Филимонов Eбeня Российской Империи (Сегодня, 16:44) #
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Стоило славу прокричать и сразу в Ливерпуль позвали

— Привет, а Слава где?
— Слава у Карины.
— Чего?
— Слава у Карины!
— Связь плохая, громче.
— СЛАВА У КАРИНЫ!
Бендеровец Усташ еб@ный
Регистрация: 23.03.2018 [жалоба]
№3 Написал: jarny (Сегодня, 16:27) #
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Клоппу нужен топовый защитник, а не это чучело
Регистрация: 6.02.2009 [жалоба]
№2 Написал: anonymous (Сегодня, 16:22) #
  • -1
  •  (3)

нормальный защ, но как человек гавно
Регистрация: 8.01.2017 [жалоба]
№1 Написал: Урал Магадан (Сегодня, 16:16) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
сала,херою,сала...
Регистрация: 9.01.2015 [жалоба]
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