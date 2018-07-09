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Форвард "Саутгемптона" Гидо Каррильо продолжит карьеру в "Леганесе"

Нападающий "Саутгемптона" Гидо Каррильо перешел в "Леганес",сообщает официальный сайт клуба.

27-летний аргентинский форвард проведет в Испании сезон-2018/19 на правах аренды.

"Саутгемптон" купил Карильо у "Монако" в январе 2018 года за 19 миллионов фунтов.

В прошедшем сезоне Карильо провел на поле лишь 7 матчей и отдал 1 голевой пас.
Теги: Саутгемптон Леганес
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