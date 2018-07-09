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Буффон провел первую тренировку в составе "ПСЖ"

Вратарь Джанлуиджи Буффон приступил к работе в своем новом клубе.

40-летний итальянец сегодня вышел на первую тренировку в составе "ПСЖ"

Вратарь ранее заключил с парижанами контракт по схеме "1+1".

Пресс-служба "ПСЖ"
Теги: Буффон ПСЖ
Сегодня, 15:18
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