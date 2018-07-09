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Хосе Молина сменил Фернандо Йерро на посту спортивного директора Королевской федерации футбола Испании
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Матч Франции против Бельгии рассудит уругвайская бригада арбитров во главе с Андресом Куньей (2)
Матч Франции против Бельгии рассудит уругвайская бригада арбитров во главе с Андресом Куньей (2)
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Василий Уткин о словах Виды: я не прекращу своих симпатий к сборной Хорватии из-за одного ******** (27)
Василий Уткин о словах Виды: я не прекращу своих симпатий к сборной Хорватии из-за одного ******** (27)
Буффон провел первую тренировку в составе "ПСЖ"
Вратарь Джанлуиджи Буффон приступил к работе в своем новом клубе.
40-летний итальянец сегодня вышел на первую тренировку в составе "ПСЖ"
Вратарь ранее заключил с парижанами контракт по схеме "1+1".
Пресс-служба "ПСЖ"
40-летний итальянец сегодня вышел на первую тренировку в составе "ПСЖ"
Вратарь ранее заключил с парижанами контракт по схеме "1+1".
Пресс-служба "ПСЖ"
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