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Джанлуиджи Буффон: победа в Лиге чемпионов не является моей навязчивой идеей.

Победа в розыгрыше Лиги чемпионов не является приоритетной задачей на сезон, но подобные амбиции всегда присутствуют. Об этом на пресс-конференции в Париже сказал голкипер французского ПСЖ Джанлуиджи Буффон.

- Переход в ПСЖ - это новый опыт, который поможет мне вырасти в игровом и человеческом плане, я всегда искал такие возможности. У меня есть амбиции к завоеванию трофеев, но победа в Лиге чемпионов не является навязчивой идеей. В первую очередь я хочу доказать, что все еще остаюсь сильным голкипером и способен помочь команде. Первая тренировка с новыми партнерами была интересной, наслаждаюсь этим моментом своей карьеры, - цитирует Буффона пресс-служба парижан.
Теги: Буффон
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