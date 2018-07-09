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Джанлуиджи Буффон: победа в Лиге чемпионов не является моей навязчивой идеей.
Победа в розыгрыше Лиги чемпионов не является приоритетной задачей на сезон, но подобные амбиции всегда присутствуют. Об этом на пресс-конференции в Париже сказал голкипер французского ПСЖ Джанлуиджи Буффон.
- Переход в ПСЖ - это новый опыт, который поможет мне вырасти в игровом и человеческом плане, я всегда искал такие возможности. У меня есть амбиции к завоеванию трофеев, но победа в Лиге чемпионов не является навязчивой идеей. В первую очередь я хочу доказать, что все еще остаюсь сильным голкипером и способен помочь команде. Первая тренировка с новыми партнерами была интересной, наслаждаюсь этим моментом своей карьеры, - цитирует Буффона пресс-служба парижан.
- Переход в ПСЖ - это новый опыт, который поможет мне вырасти в игровом и человеческом плане, я всегда искал такие возможности. У меня есть амбиции к завоеванию трофеев, но победа в Лиге чемпионов не является навязчивой идеей. В первую очередь я хочу доказать, что все еще остаюсь сильным голкипером и способен помочь команде. Первая тренировка с новыми партнерами была интересной, наслаждаюсь этим моментом своей карьеры, - цитирует Буффона пресс-служба парижан.
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