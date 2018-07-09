Валентина Матвиенко посетит матч Бельгия - Франция

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко намерена посетить полуфинальный матч с участием команд Бельгии и Франции, который пройдет 10 июля в Санкт-Петербурге, информирует пресс-служба СФ."Председатель СФ Валентина Матвиенко планирует посетить футбольный матч, который пройдет на стадионе "Санкт-Петербург", - говорится в сообщении.