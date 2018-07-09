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Валентина Матвиенко посетит матч Бельгия - Франция

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко намерена посетить полуфинальный матч с участием команд Бельгии и Франции, который пройдет 10 июля в Санкт-Петербурге, информирует пресс-служба СФ.

"Председатель СФ Валентина Матвиенко планирует посетить футбольный матч, который пройдет на стадионе "Санкт-Петербург", - говорится в сообщении.
Сегодня, 21:36
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7
(1)
№7 Написал: ВИКНИКСОР (Сегодня, 22:27) #
  • 0
  •  (0)
online

Урал,
Так Макрон - гомосятина.
Регистрация: 26.08.2010 [жалоба]
№6 Написал: сеноповал спб (Сегодня, 22:19) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Zamba
давно ее в Петербурге не освистывали, соскучилась

Какая мерзость
ЭТА ЗАЛИВНАЯ РЫБА (с)
Регистрация: 24.06.2018 [жалоба]
№5 Написал: Zamba Санкт-Петербург (Сегодня, 22:09) #
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
давно ее в Петербурге не освистывали, соскучилась


--------------------
Если ты не поддерживаешь нас после поражений или ничьих, нечего нас поддерживать после побед
Регистрация: 20.07.2009 [жалоба]
№4 Написал: Урал Магадан (Сегодня, 22:07) #
  • -1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Зенит»
ну это скорее просто по разнарядке должен кто то присутствовать из официальных лиц от России,потому что на матче планируют быть президент Франции и кто то там из Бельгии...
Регистрация: 9.01.2015 [жалоба]
№3 Написал: ВИКНИКСОР (Сегодня, 21:46) #
  • +1
  •  (5)
online

Повылезали из щелей.Сборная России играла никого, один Димон от безысходности.
Регистрация: 26.08.2010 [жалоба]
№2 Написал: скальп (Сегодня, 21:46) #
  • +3
  •  (5)

Шельма
Регистрация: 24.12.2016 [жалоба]
№1 Написал: Agasphere Москва (Сегодня, 21:39) #
  • 0
  •  (2)
online

Её крупным планом сразу на табло-экран -- и к пенальти, потому что играть не смогут ни те, ни другие под ея присмотром. stuck_out_tongue_winking_eye
Регистрация: 4.09.2013 [жалоба]
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