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Валентина Матвиенко посетит матч Бельгия - Франция
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко намерена посетить полуфинальный матч с участием команд Бельгии и Франции, который пройдет 10 июля в Санкт-Петербурге, информирует пресс-служба СФ.
"Председатель СФ Валентина Матвиенко планирует посетить футбольный матч, который пройдет на стадионе "Санкт-Петербург", - говорится в сообщении.
"Председатель СФ Валентина Матвиенко планирует посетить футбольный матч, который пройдет на стадионе "Санкт-Петербург", - говорится в сообщении.
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