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Трансфер Рияда Мареза в "Манчестер Сити" будет оформлен на этой неделе

По информации The Telegraph, в ближайшее время завершится эпопея с переходом Рияда Мареза в "Манчестер Сити".

Ожидается, что трансфер 27-летнего хавбека будет оформлен уже на этой неделе. Сумма сделки оценивается в 60 миллионов фунтов.

Алжирец не присоединился к предсезонному сбору "лис" во Франции. "Лестер" разрешил игроку остаться дома и поддерживать форму самостоятельно.

В январе "Лестер" не продал футболиста будущему чемпиону Англии. Марез начал бойкотировать тренировки, за что был оштрафован клубом на 240 тысяч фунтов. Затем он вернулся в состав. В марте страницу Мареза в фейсбуке взломали и опубликовали пост о завершении карьеры.

Марез провел в "Лестере" пять сезонов и был признан лучшим футболистом лиги в чемпионском сезоне-2015/2016. В 139 матчах АПЛ Марез забил 39 голов и отдал 33 результативных передачи.
Теги: Лестер Марез Манчестер Сити
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