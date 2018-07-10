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"Ювентус" готов рассмотреть предложения по Марко Пьяце от 25 млн евро

Нападающий туринского "Ювентуса" Марко Пьяца может покинуть клуб в летнее трансферное окно, сообщает Calciomercato.

По информации издания, бьянконери не намерены удерживать хорватского футболиста в своём составе и установили на него ценник в 25 млн евро.

Пьяца перешёл в "Ювентус" из загребского "Динамо" летом 2016 года за 23 млн евро.

Вторую половину прошедшего сезона Пьяца провёл в «Шальке-04» на правах аренды.
Теги: Ювентус Шальке
Сегодня, 15:12
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№9 Написал: Frankenstein (Сегодня, 16:22) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: serega_user
Пивовед,
n_uts,
Frankenstein,
Поразительная способность свиней! Связать новость с Головиным, в которой даже близко не идет о нем речи. Параноики крючкохвостые smile

А сколько раз на день не так давно привязывали Головина к Юве?Остались 48 часов до перехода и другие 48часов sweat_smile
Регистрация: 3.08.2016 [жалоба]
№8 Написал: serega_user serega_user (Сегодня, 16:21) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Пивовед
но в новости действительно есть Ювентус и действительно в новости нет ни одного слова про Головина

Прости, не знал что это тебя за душу тронуло.


--------------------
Что за свинья каждый день залезает в мой профиль и ставит "минусы" всем моим комментариям?
Регистрация: 6.05.2014 [жалоба]
№7 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 16:17) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: serega_user
Пивовед,
n_uts,
Frankenstein,
Поразительная способность свиней! Связать новость с Головиным, в которой даже близко не идет о нем речи. Параноики крючкохвостые smile


я куй знает, что там у тебя происходит, но в новости действительно есть Ювентус и действительно в новости нет ни одного слова про Головина ...


--------------------
Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015 [жалоба]
№6 Написал: serega_user serega_user (Сегодня, 16:09) #
  • -1
  •  (3)
online
Болеет за:
ЦСКА
Пивовед,
n_uts,
Frankenstein,
Поразительная способность свиней! Связать новость с Головиным, в которой даже близко не идет о нем речи. Параноики крючкохвостые smile


--------------------
Что за свинья каждый день залезает в мой профиль и ставит "минусы" всем моим комментариям?
Регистрация: 6.05.2014 [жалоба]
№5 Написал: Frankenstein (Сегодня, 15:59) #
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  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Опять Головин мимо кассы
Регистрация: 3.08.2016 [жалоба]
№4 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 15:51) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: n_uts
Пивовед, вместо Головина они взяли кристину


да. ..
видимо, протрезвели или ребят наконец-то отпустило....


--------------------
Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015 [жалоба]
№3 Написал: n_uts _ _ _ _ _ _ _ (Сегодня, 15:48) #
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
КАМАЗ
Пивовед, вместо Головина они взяли кристину


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&#128017;
Регистрация: 23.01.2015 [жалоба]
№2 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 15:44) #
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
видимо, трансфер Головина туринцы не потянули..


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Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015 [жалоба]
№1 Написал: К.А. Столица (Сегодня, 15:17) #
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
к бомжам.


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ЦКГ
Регистрация: 5.02.2010 [жалоба]
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